14:34, 15 июля

Это дело США, другие народы на это не влияют. Независимо от результата выборов, Украина будет развивать отношения с Америкой.

Губернаторы-республиканцы, с которыми встречался Зеленский во время саммита НАТО, поддерживают Украину и уважают наших бойцов.

Украина имеет двухпартийную поддержку и мощные отношения с республиканской частью Конгресса

Здесь угроз больших я не вижу. Что касается окончания войны – общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул: Республиканская партия неоднородна, там есть ястребы. И большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины