15 июля Зеленский провел совещание с руководителями всех ОВА.
Что сказал Зеленский на пресс-конференции 15 июля
Зеленский о Трампе
Это дело США, другие народы на это не влияют. Независимо от результата выборов, Украина будет развивать отношения с Америкой.
Губернаторы-республиканцы, с которыми встречался Зеленский во время саммита НАТО, поддерживают Украину и уважают наших бойцов.
Украина имеет двухпартийную поддержку и мощные отношения с республиканской частью Конгресса
Здесь угроз больших я не вижу. Что касается окончания войны – общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул: Республиканская партия неоднородна, там есть ястребы. И большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины
Главные достижения последнего времени:
- принятие помощи для Украины от США;
- гарантии безопасности, к которым присоединились многие страны;
- решение по российским активам;
- открытие переговоров о членстве Украины в ЕС;
- саммит НАТО – самый мощный с точки зрения результатов, он очень усилил нашу ПВО.
- Саммит мира со 101 участником;
- конференция в Берлине по восстановлению.
Пресс-конференция началась. Зеленский поблагодарил воинов.