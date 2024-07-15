15 липня Зеленський провів нараду з керівниками всіх ОВА.
Що сказав Зеленський на пресконференції 15 липня
Зеленський про Трампа
Це справа США, інші народи на це не впливають. Незалежно від результату виборів, Україна буде розвивати відносини з Америкою.
Губернатори-республіканці, з якими зустрічався Зеленський під час саміту НАТО, підтримують Україну та поважають наших бійців.
Україна має двопартійну підтримку та потужні відносини з республіканською частиною Конгресу
Тут загроз великих я не бачу. Що стосується закінчення війни – загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь,
– сказав Зеленський.
Він підкреслив: Республіканська партія неоднорідна, там є яструби. Та більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України
Головні здобутки останнього часу:
- ухвалення допомоги для України від США;
- гарантії безпеки, до яких доєдналися багато країн;
- рішення по російських активах;
- відкриття перемовин про членство України в ЄС;
- саміт НАТО – найпотужніший з точку зору результатів, він дуже посилив нашу ППО.
- Саміт миру зі 101 учасником;
- конференція в Берліні з відбудови.
Пресконференція розпочалася. Зеленський подякував воїнам.