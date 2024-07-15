14:34, 15 липня

Це справа США, інші народи на це не впливають. Незалежно від результату виборів, Україна буде розвивати відносини з Америкою.

Губернатори-республіканці, з якими зустрічався Зеленський під час саміту НАТО, підтримують Україну та поважають наших бійців.

Україна має двопартійну підтримку та потужні відносини з республіканською частиною Конгресу

Тут загроз великих я не бачу. Що стосується закінчення війни – загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив: Республіканська партія неоднорідна, там є яструби. Та більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України