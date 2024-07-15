Володимир Зеленський розповів деталі наради. За його словами, ключовими темами були оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека.

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Поговорили про співпрацю

Крім цього, президент зазначив, що обговорили важливість налагодження співпраці з представниками американських штатів. Він переконаний, що разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.

Дякую всім, хто працює заради України та наших людей!

– написав український лідер.

Більше деталей щодо наради з керівниками ОВА нема.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що є рішення щодо нових Patriot для України, а також десятків інших систем ППО. Він подякував усім партнерам, які допомагають нашій країні протистояти російській агресії.

Про це президент України повідомив, підбиваючи підсумки візиту до США.