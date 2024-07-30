Також йшлося про будівництво фортифікацій. Глава держави особисто ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Президент оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів.

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Посилення кордону

Відомо, що у безпековій нараді взяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння. Тим часом начальники ОВА проінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

Зеленський запевнив, що влада працює над посилення українського кордону.

Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України,

– заявив президент.

Зеленський на Волині / Фото Офіс президента

Довідка: Нещодавно Зеленський зазначив, що наразі загрози наступу з Білорусі немає. Водночас можливі загострення у північних регіонах.