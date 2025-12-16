Деталі заяви Зеленського передає 24 Канал з посиланням на президента.

Чи буде перемир'я в Україні на Різдво?

Фрідріх Мерц 15 грудня під час спільної пресконференції із Зеленським запропонував Росії різдвяне перемир'я.

"Сьогодні і вчора (14 і 15 грудня – 24 Канал) ми спільно, європейці, американці та українці, розробили цілу низку пропозицій. Ці пропозиції передадуть російській стороні. Зараз все залежить від Росії, м'яч на їхньому полі. (...) Ми будемо робити все, щоб звертатися далі до росіян, до російського уряду, щоби хоча би як мінімум на час Різдва припинити бойові дії, тому що протягом останніх тижнів і місяців ця війна в основному знищує цивільне населення", – сказав тоді канцлер.

Володимир Зеленський привітав його пропозицію і ще раз подякував Мерцу.

Цікаво! Лідер нашої держави сказав, що Мерц тільки зараз озвучив ідею перемир'я на Різдво офіційно. Раніше про це говорили кулуарно.

Київ підтримає будь-яке припинення вогню, хоч енергетичне, хоч інше. Америка теж не проти.

"Ми підтримуємо в цілому і Європу, і США в кроках щодо закінчення війни. Багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить і від наших напрацювань щодо документів", – висловився президент.

Зверніть увагу! Росія та західний світ, до якого належить і Україна, святкують Різдво в різний час. Не ясно, яку саме дату мав на увазі канцлер.

Зеленський сперечався з Мерцом щодо Росії

Наприкінці пресконференції Мерц ще раз звернувся до росіян, мовляв, може в них усе ж є залишки людяності. Зеленський наголосив, що немає.