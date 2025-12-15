Деталі передає 24 Канал з посиланням на спільну конференцію Зеленського та Мерца.

Що за "трупи НАТО"?

Журналісти німецької агенції dpa поставили Зеленському та Мерцу запитання щодо безпекових гарантій. Утім, українською воно прозвучало курйозно.

Безпекові питання – чи можна собі уявити, що трупи НАТО або ЄС будуть забезпечувати заморожену лінію фронту?

– сказала перекладачка.

Володимир Зеленський прокоментував цей випадок.

"Трішечки, напевно, там були помилки з перекладом. Я думаю, україномовні люди зрозуміли, про що я", – висловився він.

Важливо! Судячи з усього, мова про troops – "війська". Перекладачка не зорієнтувалася вчасно і не дібрала український відповідник.

Казус із помилкою перекладу на пресконференції Зеленського та Мерца: дивіться відео про "трупи НАТО"

На запитання про забезпечення військами НАТО перемир'я Зеленський відповів так: "Ми обговорюємо гарантії безпеки. І мій сигнал щодо гарантій безпеки, що перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо та цивільне населення повинні мати чітке розуміння, які будуть гарантії безпеки. Це дуже важливо".

Оскільки США не пропонують Україні членство НАТО, то мова хіба про гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті Альянсу.

За словами Зеленського, питання моніторингу під час припинення вогню – це частина гарантій безпеки. Тобто йдеться про те, хто здійснює моніторинг, в якому форматі і які будуть санкції за порушення.

Що ж до того, хто стоятиме на лінії розмежування, – ці питання розроблятимуть військові. Це можуть бути люди, технологічний моніторинг "або все разом".

Цікаво! Також під час перекладу прозвучала фраза, що чи не вперше з 24 лютого 2022 року "перемир'я стає мисливим". Втім, зараз його неможливо знайти у ЗМІ.

Що ще було цікавого під час пресконференції?

Фрідріх Мерц цікаво висловився про Росію.

Можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, залишить людей в спокої на декілька днів хоча би протягом Різдва. І, може, це буде початок конструктивних тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні,

– сказав він наприкінці заходу, говорячи про можливість різдвяного перемир'я.

Володимир Зеленський, уже знімаючи навушник, підкреслив: "Залишків немає".