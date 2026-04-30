Свою заяву американський президент опублікував у власній соціальній мережі Truth Social.
Що сказав Дональд Трамп?
Американський президент розкритикував свого союзника Фрідріха Мерца за його бачення війни в Ірані. Також він назвав спроби німецького канцлера закінчити російсько-українську війну неефективними. Трамп назвав Росію й Україну поряд, не зазначаючи, хто є агресором, а хто – жертвою.
Він підкреслив свою виняткову роль у спробах позбавити Іран ядерної зброї та зазначив, що робить світ, включаючи Німеччину, безпечнішим місцем.
Канцлер Німеччини повинен витрачати більше часу на припинення війни з Росією/Україною (де він був абсолютно неефективним!), та відновлення своєї країни, зруйнованої кризами, особливо імміграційною та енергетичною,
– написав американський політик у власних соцмережах.
Які останні заяви Трампа про російсько-українську війну?
Трамп заявив, що "переконав" Путіна оголосити перемир'я. За його словами, Путін зацікавлений у досягненні домовленостей з Україною і може припинити вогонь на 9 травня.
Трамп заявив про "програш України у військовому плані", назвавши число затоплених кораблів. Проте, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що американський президент переплутав Україну з Іраном.
Під час зустрічі з Чарльзом III, Трамп розповів, що Путін "хоче війни" і може "знищити все". Король Британії намагався уникнути цієї теми.