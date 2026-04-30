Свое заявление американский президент опубликовал в собственной социальной сети Truth Social.

Что сказал Дональд Трамп?

Американский президент раскритиковал своего союзника Фридриха Мерца за его видение войны в Иране. Также он назвал попытки немецкого канцлера закончить российско-украинскую войну неэффективными. Трамп назвал Россию и Украину рядом, не отмечая, кто является агрессором, а кто – жертвой.

Он подчеркнул свою исключительную роль в попытках лишить Иран ядерного оружия и отметил, что делает мир, включая Германию, более безопасным местом.

Канцлер Германии должен тратить больше времени на прекращение войны с Россией/Украиной (где он был абсолютно неэффективным!), и восстановление своей страны, разрушенной кризисами, особенно иммиграционным и энергетическим,

– написал американский политик в собственных соцсетях.

Какие последние заявления Трампа о российско-украинской войне?