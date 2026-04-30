Свое заявление американский президент опубликовал в собственной социальной сети Truth Social.
Что сказал Дональд Трамп?
Американский президент раскритиковал своего союзника Фридриха Мерца за его видение войны в Иране. Также он назвал попытки немецкого канцлера закончить российско-украинскую войну неэффективными. Трамп назвал Россию и Украину рядом, не отмечая, кто является агрессором, а кто – жертвой.
Он подчеркнул свою исключительную роль в попытках лишить Иран ядерного оружия и отметил, что делает мир, включая Германию, более безопасным местом.
Канцлер Германии должен тратить больше времени на прекращение войны с Россией/Украиной (где он был абсолютно неэффективным!), и восстановление своей страны, разрушенной кризисами, особенно иммиграционным и энергетическим,
– написал американский политик в собственных соцсетях.
Какие последние заявления Трампа о российско-украинской войне?
Трамп заявил, что "убедил" Путина объявить перемирие. По его словам, Путин заинтересован в достижении договоренностей с Украиной и может прекратить огонь на 9 мая.
Трамп заявил о "проигрыше Украины в военном плане", назвав число затопленных кораблей. Однако, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что американский президент перепутал Украину с Ираном.
Во время встречи с Чарльзом III, Трамп рассказал, что Путин "хочет войны" и может "уничтожить все". Король Британии пытался избежать этой темы.