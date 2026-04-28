Король Чарльз III пытался перевести разговор на другие темы. Об этом пишет New York Post.

Что сказал Трамп королю Чарльзу ІІІ?

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Чарльзом III в Белом доме затронул темы безопасности и международной политики уже в первые минуты официального визита.

В частности, по прибытии королевской семьи в Белый дом он якобы вспомнил о стрельбе, которая произошла накануне во время ужина. В ответ британский монарх пошутил, что не хотел бы долго находиться на открытом месте.

Впоследствии американский президент, по данным экспертки, спросил у короля, все ли в порядке, и добавил: "Это нехорошо". После этого он перевел разговор на международную политику и упомянул Владимира Путина., заявив: "Поэтому сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны". Король Чарльз III пытался избежать этой темы, ответив: "Мы обсудим это позже", а впоследствии повторил: "В другой раз".

Впрочем, Трамп продолжил и предостерег: "У меня такое чувство… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население". После напряженной части разговора лидеры перешли к более нейтральным темам.

Президент США предложил осмотреть территорию и сказал: "Вы можете видеть прямо через это место… Хотели бы посмотреть?", на что Чарльз ответил: "Я уверен, что вы нам покажете". Позже Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп и королевской парой, в частности Камиллой, отправились на традиционный послеобеденный чай.

В программе визита также участвовало в садовой вечеринке в резиденции британского посла в Вашингтоне.

