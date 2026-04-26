В то же время Трамп выразил надежду, что конфликт удастся завершить. Об этом пишет Clash Report.

Что сказал Трамп о Зеленском и Путине?

Президент США Дональд Трамп прокомментировал войну России против Украины, отметив сложность переговорного процесса. По его словам, эмоциональное напряжение между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским затрудняет достижение результата.

Ненависть между Путиным и президентом Зеленским просто смешная. Это безумие. А ненависть – это плохо, когда ты пытаешься что-то решить,

– заявил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что боевые действия остаются интенсивными, а война является одной из самых кровавых в современности. Он также сообщил, что лично общается с обоими лидерами и оценивает эти контакты как конструктивные, не раскрывая деталей переговоров.

Президент США добавил, что имеет опыт урегулирования международных конфликтов и ранее считал войну между Россией и Украиной одной из самых легких для решения.

Отдельно он упомянул о своем опыте участия в урегулировании других международных кризисов, в частности напряжения между Индией и Пакистаном.

Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной, и, надеемся, нам это удастся,

– подытожил Дональд Трамп.

