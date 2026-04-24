Дональд Трамп резко высказался в адрес принца Гарри. Об этом сообщает Fox News.

Как Трамп прокомментировал слова принца Гарри?

Так, журналист попросил американского лидера прокомментировать слова принца Гарри, который призвал США делать больше для прекращения войны в Украине.

Как вы считаете, уместно ли члену королевской семьи делать такие комментарии накануне визита в понедельник?,

– поинтересовался репортер.

В ответ Трамп заявил, что "принц Гарри точно не говорит от имени Великобритании".

Я, думаю, говорю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри,

– добавил политик.

Критика Трампа в адрес Гарри прозвучала за несколько дней до государственного визита короля в США по случаю 250-летия американской независимости. Король Чарльз и королева Камилла отправятся в понедельник в четырехдневный визит, во время которого встретятся с президентом США и первой леди. Также запланированы выступление короля в Конгрессе, государственный банкет и мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября.

Что сказал принц Гарри во время визита в Киев?