Герцог Сассекский выступил на Киевском форуме по безопасности, во время которого встретился с руководителем Офиса Президента Украины Кириллом Будановым. Об этом сообщает издание Новости.LIVE.

Издание Новини.LIVE опубликовало в Threads видео, где видно, как принц Гарри и Кирилл Буданов жмут друг другу руки и перебрасываются несколькими словами.

Руководитель ОП опубликовал несколько фотографий с Киевского форума по безопасности на своей странице в инстаграме. На одной из фотографий заметно, что он сидел рядом с герцогом Сассекским и экс-президентом Польши Анджеем Дудой.

Со слабыми никто в мире дела не имеет, а международное право без силы не работает. Чтобы достичь успеха в переговорах, мы должны быть сильными на поле боя и объединенными в тылу. Поделился сегодня своими мыслями на Киевском форуме по безопасности,

– говорится в заметке Буданова.

Кирилл Алексеевич также отметил, что Украина не будет идти на территориальные уступки и не будет торговать собственной землей с Россией. Он добавил, что любой компромисс прежде всего должен удовлетворять интересы нашей страны.

