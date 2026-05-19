По случаю праздника герцогиня Сассекская поделилась в инстаграме ранее невиданными фотографиями со дня свадьбы.

Смотрите также Почтила местных дизайнеров: Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ в Италии

Меган Маркл опубликовала два сообщения к восьмой годовщине свадьбы с принцем Гарри. Некоторые фотографии сделаны в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где влюбленные произнесли свои присяги.

На одной из фотографий можно увидеть британского музыканта Элтона Джона, который сидел за пианино и развлекал присутствующих. Гость рассказал People, что среди песен, которые он исполнял, была Tiny Dancer.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото из инстаграма Меган Маркл

К другому сообщению герцогиня Сассекская добавила фото, на которых танцует с мужем на вечернем приеме, который состоялся в Фрогмор-хаус – загородной резиденции членов британской королевской семьи.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото из инстаграма Меган Маркл

Что известно о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?

Меган Маркл и принц Гарри решили провести церемонию в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, хотя принц Уильям и Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и Филипп Маунтбеттен женились в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Невеста была в платье, разработанном художественным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Сообщалось, что наряд вдохновлен американской публицисткой Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Платье имело шлейф длиной 2,7 метра, рукава три четверти и открытый вырез-лодочку. Свой образ Меган дополнила туфлями в тон, изготовленными Вейт Келлер, бриллиантовой тиарой и фатой.

Принц Гарри надел парадную военную форму.

Кроме членов королевской семьи, на церемонии присутствовали подруги невесты, теннисистка Серена Уильямс и модель Приянка Чопра, и также ее коллеги из сериала "Форс-мажоры": Эбигейл Спенсер, Гэбриэл Махт и Патрик Дж. Адамс с женой, звездой сериала "Милые обманщицы" Троян Беллисарио.

Среди гостей были и известные звездные пары: Джордж и Амаль Клуни, Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд, Виктория и Дэвид Бекхэмы. Также Меган и Гарри пригласили ведущую Опру Уинфри.