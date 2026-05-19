З нагоди свята герцогиня Сассекська поділилась в інстаграмі раніше небаченими фотографіями з дня весілля.

Меган Маркл опублікувала два дописи до восьмої річниці весілля з принцом Гаррі. Деякі фотографії зроблені в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку, де закохані виголосили свої присяги.

На одній зі світлин можна побачити британського музиканта Елтона Джона, який сидів за піаніно та розважав присутніх. Гість розповів People, що серед пісень, які він виконував, була Tiny Dancer.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото з інстаграму Меган Маркл

До іншого допису герцогиня Сассекська додала фото, на яких танцює з чоловіком на вечірньому прийомі, що відбувся у Фрогмор-хаус – заміській резиденції членів британської королівської родини.

Що відомо про весілля Меган Маркл і принца Гаррі?

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили провести церемонію в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку, хоча принц Вільям і Кейт Міддлтон, королева Єлизавета II й Філіп Маунтбеттен одружувалися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Наречена була в сукні, розробленій художньою директоркою Givenchy Клер Вейт Келлер. Повідомлялось, що вбрання натхненне американською публіцисткою Керолін Бессетт-Кеннеді.

Сукня мала шлейф довжиною 2,7 метра, рукави три чверті та відкритий виріз-човник. Свій образ Меган доповнила туфлями в тон, виготовленими Вейт Келлер, діамантовою тіарою та фатою.

Принц Гаррі одягнув парадну військову форму.

Окрім членів королівської родини, на церемонії були присутні подруги нареченої, тенісистка Серена Вільямс і модель Пріянка Чопра, і також її колеги з серіалу "Форс-мажори": Ебігейл Спенсер, Гебріел Махт і Патрік Дж. Адамс з дружиною, зіркою серіалу "Милі ошуканки" Троян Беллісаріо.

Серед гостей були й відомі зіркові пари: Джордж і Амаль Клуні, Кері Малліган і Маркус Мамфорд, Вікторія та Девід Бекхеми. Також Меган і Гаррі запросили ведучу Опру Вінфрі.