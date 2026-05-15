Про це повідомляє People. Принцеса Уельська продемонструвала ніжний образ під час поїздки до Італії.

У Реміді Кейт Міддлтон зустріла Елоїза ді Рокко – координаторка досліджень та навчання в центрі. Пізніше молода дівчина вручила їй букет квітів. Принцеса махала рукою присутнім.

Кетрін вшанувала місцевих дизайнерів. Вона одягла плісовану сукню тілесного кольору, блайзер Blazé Milano, а доповнила свій образ браслетом від міланського ювелірного бренду Atelier Molayem.

Кейт Міддлтон у Реджо-Емілії / Фото Getty Images

Коли принцеса Уельська покидала центр переробки, мер Реджо-Емілії Марко Массарі подякував їй за візит та запросив повернутися будь-коли. Він додав, що дітям сподобається в Італії. Міддлтон погодилася і зазначила, що розповідала Джорджу, Шарлотті та Луї про свій перший візит до країни.

