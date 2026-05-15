Про це повідомляє People. Принцеса Уельська продемонструвала ніжний образ під час поїздки до Італії.
До теми Неочікуваний вибір кольору: Кейт Міддлтон у стильному костюмі прибула до Італії
У Реміді Кейт Міддлтон зустріла Елоїза ді Рокко – координаторка досліджень та навчання в центрі. Пізніше молода дівчина вручила їй букет квітів. Принцеса махала рукою присутнім.
Кетрін вшанувала місцевих дизайнерів. Вона одягла плісовану сукню тілесного кольору, блайзер Blazé Milano, а доповнила свій образ браслетом від міланського ювелірного бренду Atelier Molayem.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Кейт Міддлтон у Реджо-Емілії / Фото Getty Images
Коли принцеса Уельська покидала центр переробки, мер Реджо-Емілії Марко Массарі подякував їй за візит та запросив повернутися будь-коли. Він додав, що дітям сподобається в Італії. Міддлтон погодилася і зазначила, що розповідала Джорджу, Шарлотті та Луї про свій перший візит до країни.
Що відомо про візит Кейт Міддлтон до Італії?
У перший день перебування в Італії Кейт Міддлтон зустрів мер Реджо-Емілії на міській площі. Люди, що вишикувалися в чергу, зустріли її вигуками та плакатами.
Потім принцеса зустрілася з педагогами й відвідала дитячий садок Scuola Comunale d'infanzia Anna Frank, де навчаються діти віком від 3 до 6 років.
Другий день Кетрін розпочала з занять на свіжому повітрі з групою дошкільнят.
Це перша робоча поїздка Міддлтон за кордон після того, як у 2024 році вона повідомила про рак. На початку 2025-го принцеса розповіла, що в неї настала ремісія.