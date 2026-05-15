Об этом сообщает People. Принцесса Уэльская продемонстрировала нежный образ во время поездки в Италию.
В Ремиде Кейт Миддлтон встретила Элоиза ди Рокко – координатор исследований и обучения в центре. Позже молодая девушка вручила ей букет цветов. Принцесса махала рукой присутствующим.
Кэтрин почтила местных дизайнеров. Она надела плиссированное платье телесного цвета, блайзер Blazé Milano, а дополнила свой образ браслетом от миланского ювелирного бренда Atelier Molayem.
Кейт Миддлтон в Реджо-Эмилии / Фото Getty Images
Когда принцесса Уэльская покидала центр переработки, мэр Реджо-Эмилии Марко Массари поблагодарил ее за визит и пригласил вернуться в любое время. Он добавил, что детям понравится в Италии. Миддлтон согласилась и отметила, что рассказывала Джорджу, Шарлотте и Луи о своем первом визите в страну.
Что известно о визите Кейт Миддлтон в Италию?
В первый день пребывания в Италии Кейт Миддлтон встретил мэр Реджо-Эмилии на городской площади. Люди, выстроившиеся в очередь, встретили ее возгласами и плакатами.
Затем принцесса встретилась с педагогами и посетила детский сад Scuola Comunale d'infanzia Anna Frank, где учатся дети в возрасте от 3 до 6 лет.
Второй день Кэтрин начала с занятий на свежем воздухе с группой дошкольников.
Это первая рабочая поездка Миддлтон за границу после того, как в 2024 году она сообщила о раке. В начале 2025-го принцесса рассказала, что у нее наступила ремиссия.