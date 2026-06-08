Кейт Міддлтон прибула на весілля з принцом Вільямом. Цікаво, що також на заході був Руперт Фінч, колишній бойфренд принцеси. Про це повідомляє Page Six.

До слова У сукні від улюбленого дизайнера: Кейт Міддлтон вразила образом на весіллі сина принцеси Анни

Принцеса Уельська постала у бежевій сукні від Roland Mouret та доповнила образ стильним капелюшком. Принц Вільям одягнув класичний костюм.

Руперт Фінч відвідав весільну церемонію разом зі своєю дружиною, леді Наташею Руфус Айзекс. Він також постав у костюмі, а його обраниця одягнула блакитну квіткову сукню.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що відомо про роман Кейт Міддлтон та Руперта Фінча?

Кейт Міддлтон та Руперт Фінч зустрічалися у 2001 році, коли навчалися в Сент-Ендрюському університеті.

У пресі часто згадують появу Кетрін на модному показі 2002 року. Кажуть, що саме тоді вона привернула увагу принца Вільяма. Ходять чутки, що на той момент вона ще перебувала у стосунках з Фінчем.

Колишня пара тримає деталі своїх стосунків у таємниці. Фінч одного разу сказав, що ніколи не буде висловлюватися на цю тему, адже це було давно, і це між ним та Кейт.

Нагадаємо, що принц та принцеса Уельські зустрічалися майже 10 років. У жовтні 2010 вони заручилися. І вже наступного року одружилися на королівській церемонії у Вестмінстерському абатстві. Цікаво, що на весіллі був присутнім і Фінч.

Нагадаємо, єдиний син принцеси Анни Пітер Філіпс 6 червня одружився з дитячою медсестрою. Гаррієт Сперлінг вийшла заміж у білій сукні від Emilia Wickstead з довгим шлейфом.