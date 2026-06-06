Про це повідомляє HELLO. Принцеса Уельська вкотре продемонструвала розкішний образ.

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Кейт Міддлтон одягла сукню тілесного кольору від одного зі своїх улюблених дизайнерів Ролана Муре, яка має комір з бахромою, ґудзики, V-подібний виріз та підкладку на плечах.

Принцеса Уельська розпустила та злегка підкрутила волосся. Свій образ вона доповнила капелюхом від Джейн Тейлор, оздоблений світло-коричневою стрічкою, та аксесуарами: сережками Kiki McDonough, кремовим клатчем від Forever New і туфлями на підборах від Gianvito Rossi.

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Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Серед запрошених гостей також були король Чарльз III, королева Камілла, принц Едвард та його дружина Софі, принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс, Зара і Майк Тіндалл. Як повідомлялося раніше, принца Гаррі, Ендрю Маунтбеттен-Віндзора та його колишньої дружини Сари Фергюсон не буде.

Які образи Кейт Міддлтон обирала для весіль раніше?

На весіллі Меган Маркл і принца Гаррі Кейт Міддлтон з'явилась в елегантній сукні-пальті ніжно-жовтого кольору від Alexander McQueen, а доповнила свій образ капелюхом від Філіпа Трісі, прикрашеним квітами.

У травня 2017 року в церкві святого Марка в Енглфілді відбулось весілля сестри Кетрін, Піппи Міддлтон, і Джеймса Меттьюза. Для свята принцеса обрала ніжно-рожеву сукню від Alexander McQueen.

На весілля своїх друзів, Вільяма ван Катсема та Розі Рук Кін, у травні 2013 року Кетрін одягла сукню в горошок від Topshop та чорно-білий капелюх. До речі, тоді вона була вагітна принцом Джорджем.