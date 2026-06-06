Святкування відвідали члени британської королівської родини. Про це повідомляє People.

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Серед гостей були король Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Едвард та його дружина Софі, принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс, Зара і Майк Тіндалл.

Гаррієт Сперлінг пішла до вівтаря в білій сукні від Emilia Wickstead з довгим шлейфом і мереживним оздобленням.

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Наречена доповнила свій образ мереживною фатою, туфлями на підборах кольору слонової кістки від Jimmy Choo, а також тіарою та сережками від ювелірного будинку Pragnell, який розробив дизайн обручки.

Гаррієт Сперлінг на весіллі / Фото Getty Images

Що цікаво, рішення одягти тіару суперечить сучасним традиціям. Коли Каміла виходила заміж за Чарльза у 2005 році, то замість тіари обрала білий капелюх, який потім замінила на золотий головний убір з пір'ям від Філіпа Трісі.

Принцеса Анна також відмовилась від королівської діадеми, коли виходила заміж за сера Тіма Лоуренса у 1992 році. Натомість донька королеви Єлизавети II прикрасила волосся квітами.

Раніше повідомлялось, що на весіллі Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг не буде принца Гаррі, Ендрю Маунтбеттен-Віндзора та його колишньої дружини Сари Фергюсон.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг одружилися / Фото Getty Images

Як розвивалися стосунки Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг?

Чутки про стосунки Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг з'явилися у травні 2024 року, коли вони разом відвідали кінські змагання з бадмінтону, а згодом – Royal Ascot.

Пара оголосила про заручини у серпні 2025 року, а у квітні повідомила дату весілля.

Нагадаємо, що протягом 2008 – 2021 років син принцеси Анни був одружений з Отем Філліпс. У них є дві доньки: Саванна та Айла. А Сперлінг раніше перебувала у шлюбі з Антоніо Сент-Джоном Сперлінгом, від якого народила дочку Джорджину.