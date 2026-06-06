Празднование посетили члены британской королевской семьи. Об этом сообщает People.

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Среди гостей были король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Эдвард и его жена Софи, принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс, Зара и Майк Тиндалл.

Гарриет Сперлинг пошла к алтарю в белом платье от Emilia Wickstead с длинным шлейфом и кружевной отделкой.

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Невеста дополнила свой образ кружевной фатой, туфлями на каблуке цвета слоновой кости от Jimmy Choo, а также тиарой и серьгами от ювелирного дома Pragnell, который разработал дизайн обручального кольца.

Гарриет Сперлинг на свадьбе / Фото Getty Images

Что интересно, решение надеть тиару противоречит современным традициям. Когда Камила выходила замуж за Чарльза в 2005 году, то вместо тиары выбрала белую шляпу, которую потом заменила на золотой головной убор с перьями от Филиппа Триси.

Принцесса Анна также отказалась от королевской диадемы, когда выходила замуж за сэра Тима Лоуренса в 1992 году. Зато дочь королевы Елизаветы II украсила волосы цветами.

Ранее сообщалось, что на свадьбе Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг не будет принца Гарри, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его бывшей жены Сары Фергюсон.

Питер Филлипс и Гарриет Сперлинг поженились / Фото Getty Images

Как развивались отношения Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг?

Слухи об отношениях Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг появились в мае 2024 года, когда они вместе посетили конские соревнования по бадминтону, а затем – Royal Ascot.

Пара объявила о помолвке в августе 2025 года, а в апреле сообщила дату свадьбы.

Напомним, что в течение 2008 – 2021 годов сын принцессы Анны был женат на Отем Филлипс. У них есть две дочери: Саванна и Айла. А Сперлинг ранее состояла в браке с Антонио Сент-Джоном Сперлингом, от которого родила дочь Джорджину.