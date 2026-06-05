Кейт Миддлтон встретилась с пациентами фонда Christie NHS в Манчестере. Она побывала в лечебном центре Oak Road Treatment Centre, где проходят химиотерапию, пишет Здравствуйте.

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По мнению принцессы Уэльской, рак меняет взгляды на жизнь. Когда один из пациентов поделился, что не смог бы пережить проблемы со здоровьем без поддержки жены, Кейт согласилась.

"Я именно об этом и говорила, самое тяжелое – это для близких", – сказала Миддлтон.

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Принцесса поделилась своим опытом борьбы с раком.

Нужно поддерживать себя, несмотря на все то, что не поддается контролю. Твое тело очень меняется – не только физически и эмоционально, но и на более глубоком уровне. Это помогает по-другому взглянуть на вещи, и ты начинаешь ценить то, что действительно важно,

– призналась Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон в онкологическом центре: видео

Также принцесса Уэльская пообщалась с бывшим пациентом, 60-летним Нилом. Он занимается самолечением.

"Рак – это очень личное дело, и возможность адаптировать лечение к потребностям пациента – это замечательно. Это позволяет жить счастливой и здоровой жизнью после завершения лечения. Рак меняет человека во многих аспектах. Он меняет человека умственно, физически и духовно", – добавила Кейт Мидлтон.

Также принцесса встретилась с художницей Патрисией Маунтфорд. Она пообщалась с ней о важности креативности на пути в лечении. По мнению Кейт Миддлтон, творчество – это еще одна возможность исследовать себя.

В каком образе предстала принцесса Уэльская?

Кейт Миддлтон выбрала длинное синее платье от бренда Eponine с подкладкой на плечах и V-образным вырезом. Этот цвет символизирует доверие и авторитет.

Образ принцессы дополняли кольцо с сапфиром, серьги в виде пчел и туфли телесного цвета.

Напомним, в январе прошлого года Кейт Миддлтон сообщила, что у нее наступила ремиссия после лечения рака. С тех пор она активно участвует в жизни королевской семьи.