Герцогиня Сассекская посвятила дочери сообщение в инстаграме и поделилась ее редкими фотографиями.

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На первом фото принц Гарри держит дочь на руках, а рядом стоит Меган Маркл. Они нежно улыбаются девочке. Лицо принцессы Лилибет не видно, однако заметно, что у нее рыжие волосы.

Меган Маркл, принц Гарри, принцесса Лилибет / Фото из инстаграма герцогини Сассекской

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Другая фотография, похоже, сделана в семейном доме в Монтесито. Лилибет ходит босиком по траве и рассматривает цветок. Принцесса одета в летнее платье и распустила длинные рыжие волосы.

Девочка нашей мечты. С 5-летием, Лили,

– написала Меган Маркл под фото.

Принцесса Лилибет / Фото из инстаграма Меган Маркл

Что известно о семье Меган Маркл и принца Гарри?

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Недавно супруги отпраздновали 8-ю годовщину брака.

6 мая 2019 года герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями: у них родился сын Арчи. Через два года на свет появилась Лилибет – уже тогда Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

Герцог и герцогиня оберегают своих детей от внимания общественности. Маркл иногда делится семейными фотографиями в инстаграме, однако скрывает лицо Арчи и Лилибет.