Мероприятие, где продемонстрировали влияние благотворительной организации и отметили работу ее исследователей, врачей и волонтеров, также посетили король Чарльз III и королева Камилла. Об этом сообщает Vogue.

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Кейт Миддлтон надела романтическое красное платье с сердечками длины миди из шелковой саржи. Образ создал американский бренд Rodarte, который основали сестры Кейт и Лаура Маллеави.

В руках принцесса Уэльская держала красную сумочку Miu Miu, также обула свои любимые красные туфли Gianvito Rossi. Из украшений она выбрала колье с рубином и серьги с бриллиантами в тон.

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Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Отметим, что Кэтрин регулярно демонстрирует поддержку людям, которые пережили рак, и уделяет время исследованиям в этой области. В декабре 2025 года принцесса оставила трогательную записку возле художественной инсталляции, посвященной тем, кто умер от этой болезни.

А когда Миддлтон объявила о своем диагнозе, то сказала: "В это время я также думаю обо всех тех, кто пострадал от рака. Все, кто сталкивается с этой болезнью, в любой ее форме, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки".

У короля Чарльза III и Кейт Миддлтон диагностировали рак

Король Чарльз III на протяжении десятилетий был покровителем различных благотворительных организаций, занимающихся исследованием рака, а когда у него обнаружили болезнь стал главным покровителем организации Cancer Research UK.

Букингемский дворец сообщил, что у монарха диагностировали рак в феврале 2024 года. Он до сих пор проходит лечение.

Кейт Миддлтон объявила о раке в марте того же года. В 2025-м принцесса рассказала, что у нее наступила ремиссия после завершения профилактического курса химиотерапии осенью 2024-го.