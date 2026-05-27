Иордания официально получила независимость от Соединенного Королевства 25 мая 1946 года. Об этом сообщает Hola.

День независимости – один из важнейших национальных праздников страны и имеет особое значение для королевской семьи, поскольку король Абдалла I является основателем современной Иордании.

Короля и королеву сопровождали трое из их четырех детей: кронпринц Хусейн со своей женой, принцессой Раджва, принцесса Сальма и принц Хашем, а отсутствовали принцесса Иман и ее муж Джамиль Александр Термиотис.

Рания выбрала для празднования символическое платье нежно-голубого цвета с узором в виде звезд, напоминающее семиконечную звезду на иорданском флаге, передает Tatler. Свой образ она дополнила украшениями: серьгами, браслетами и колечками, а в руках держала синий клатч.

Королевская семья на День независимости / Фото из инстаграма королевы Рании

Во время церемонии король Абдалла II обратился к нации:

Я обращаюсь к вам с этой земли, земли, которая никогда не покидала свой народ, в годовщину независимости нашей страны – момент, который остается в наших сердцах; обещание и завет, которые мы защищаем с честью и честностью. Восемьдесят лет прошло, а убеждение честного и стойкого народа, непоколебимого в своих принципах, остается сильным,

– сказал он.

Глава государства также вручил ряд медалей учреждениям, которые внесли вклад в прогресс и модернизацию Иордании, в частности Национальной футбольной сборной и фонду королевы Рании.

Что стоит знать о иорданской королевской семье?

Рания встретила своего будущего мужа в августе 1992 года. Через полгода они объявили о помолвке, а 10 июня 1993 года поженились. Супруги воспитывают четырех детей.

Король и королева также имеют двух внуков: в августе 2024 года у Хусейна и Раджвы родилась дочь Иман, а в феврале 2025 года старшая дочь, Иман, родила дочь Амину.

Известно, что иорданская королевская семья поддерживает тесную связь с британской королевской семьей. Кронпринц Хусейн и принц Уильям давно дружат, а принцесса Уэльская жила в Иордании с родителями в детстве. У короля Чарльза III и короля Абдалла II также теплые отношения.