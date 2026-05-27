Йорданія офіційно здобула незалежність від Сполученого Королівства 25 травня 1946 року. Про це повідомляє Hola.

Дивіться також Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе з'явились на баскетбольному матчі у парних образах

День незалежності – одне з найважливіших національних свят країни й має особливе значення для королівської родини, оскільки король Абдалла I є засновником сучасної Йорданії.

Короля та королеву супроводжували троє з їхніх чотирьох дітей: кронпринц Хусейн зі своєю дружиною, принцесою Раджва, принцеса Сальма і принц Хашем, а відсутніми були принцеса Іман та її чоловік Джаміль Олександр Терміотіс.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ранія обрала для святкування символічну сукню ніжно-блакитного кольору з візерунком у вигляді зірок, що нагадує семикутну зірку на йорданському прапорі, передає Tatler. Свій образ вона доповнила прикрасами: сережками, браслетами та колечками, а в руках тримала синій клатч.

Королівська родина на День незалежності / Фото з інстаграму королеви Ранії

Під час церемонії король Абдалла II звернувся до нації:

Я звертаюся до вас з цієї землі, землі, яка ніколи не покидала свій народ, у річницю незалежності нашої країни – момент, який залишається в наших серцях; обіцянка та заповіт, які ми захищаємо з честю та чесністю. Вісімдесят років минуло, а переконання чесного та стійкого народу, непохитного у своїх принципах, залишається сильним,

– сказав він.

Глава держави також вручив низку медалей установам, які зробили внесок у прогрес та модернізацію Йорданії, зокрема Національній футбольній збірній і фонду королеви Ранії.

Що варто знати про йорданську королівську родину?

Ранія зустріла свого майбутнього чоловіка у серпні 1992 року. Через пів року вони оголосили про заручини, а 10 червня 1993 року одружилися. Подружжя виховує чотирьох дітей.

Король та королева також мають двох онуків: у серпні 2024 року в Хусейна та Раджви народилася донька Іман, а в лютому 2025 року старша донька, Іман, народила дочку Аміну.

Відомо, що йорданська королівська родина підтримує тісний зв'язок з британською королівською родиною. Кронпринц Хусейн і принц Вільям давно дружать, а принцеса Уельська жила в Йорданії з батьками в дитинстві. У короля Чарльза III та короля Абдалла II також теплі стосунки.