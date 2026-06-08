Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу с принцем Уильямом. Интересно, что также на мероприятии был Руперт Финч, бывший бойфренд принцессы. Об этом сообщает Page Six.

К слову В платье от любимого дизайнера: Кейт Миддлтон поразила образом на свадьбе сына принцессы Анны

Принцесса Уэльская предстала в бежевом платье от Roland Mouret и дополнила образ стильной шляпкой. Принц Уильям надел классический костюм.

Руперт Финч посетил свадебную церемонию вместе со своей женой, леди Наташей Руфус Айзекс. Он также предстал в костюме, а его избранница надела голубое цветочное платье.

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Что известно о романе Кейт Миддлтон и Руперта Финча?

Кейт Миддлтон и Руперт Финч встречались в 2001 году, когда учились в Сент-Эндрюсском университете. ʼ

В прессе часто вспоминают появление Кэтрин на модном показе 2002 года. Говорят, что именно тогда она привлекла внимание принца Уильяма. Ходят слухи, что на тот момент она еще находилась в отношениях с Финчем.

Бывшая пара держит детали своих отношений в тайне. Финч однажды сказал, что никогда не будет высказываться на эту тему, ведь это было давно, и это между ним и Кейт.

Напомним, что принц и принцесса Уэльские встречались почти 10 лет. В октябре 2010 они обручились. И уже в следующем году поженились на королевской церемонии в Вестминстерском аббатстве. Интересно, что на свадьбе присутствовал и Финч.

Напомним, единственный сын принцессы Анны Питер Филипс 6 июня женился на детской медсестре. Гарриет Сперлинг вышла замуж в белом платье от Emilia Wickstead с длинным шлейфом.