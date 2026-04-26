Водночас Трамп висловив сподівання, що конфлікт вдасться завершити. Про це пише Clash Report.

Що сказав Трамп про Зеленського та Путіна?

Президент США Дональд Трамп прокоментував війну Росії проти України, наголосивши на складності переговорного процесу. За його словами, емоційна напруга між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським ускладнює досягнення результату.

Ненависть між Путіним і президентом Зеленським просто смішна. Це божевілля. А ненависть – це погано, коли ти намагаєшся щось вирішити,

– заявив він.

Водночас Трамп підкреслив, що бойові дії залишаються інтенсивними, а війна є однією з найкривавіших у сучасності. Він також повідомив, що особисто спілкується з обома лідерами та оцінює ці контакти як конструктивні, не розкриваючи деталей переговорів.

Президент США додав, що має досвід врегулювання міжнародних конфліктів і раніше вважав війну між Росією та Україною однією з найлегших для вирішення.

Окремо він згадав про свій досвід участі у врегулюванні інших міжнародних криз, зокрема напруження між Індією та Пакистаном.

Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною, і, сподіваємося, нам це вдасться,

– підсумував Дональд Трамп.

