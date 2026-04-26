Водночас Трамп висловив сподівання, що конфлікт вдасться завершити. Про це пише Clash Report.
Дивіться також Трамп накинувся на принца Гаррі за слова про війну в Україні
Що сказав Трамп про Зеленського та Путіна?
Президент США Дональд Трамп прокоментував війну Росії проти України, наголосивши на складності переговорного процесу. За його словами, емоційна напруга між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським ускладнює досягнення результату.
Ненависть між Путіним і президентом Зеленським просто смішна. Це божевілля. А ненависть – це погано, коли ти намагаєшся щось вирішити,
– заявив він.
Водночас Трамп підкреслив, що бойові дії залишаються інтенсивними, а війна є однією з найкривавіших у сучасності. Він також повідомив, що особисто спілкується з обома лідерами та оцінює ці контакти як конструктивні, не розкриваючи деталей переговорів.
Президент США додав, що має досвід врегулювання міжнародних конфліктів і раніше вважав війну між Росією та Україною однією з найлегших для вирішення.
Окремо він згадав про свій досвід участі у врегулюванні інших міжнародних криз, зокрема напруження між Індією та Пакистаном.
Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною, і, сподіваємося, нам це вдасться,
– підсумував Дональд Трамп.
Що раніше казав Трамп про війну в Україні?
Американський президент Дональд Трамп у контексті запитання про Україну визнав, що наразі США зосереджені на Ірані і висловив сподівання, що українська та російська сторони найближчим часом порозуміються.
У ніч проти 16 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Дональд Трамп відреагував на черговий воєнний злочин окупантів. Журналісти поцікавилися думкою президента США щодо російського удару по Україні, зокрема по Києву. Американський лідер виявився небагатослівним.
Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо війни в Україні, поставивши під сумнів доцільність участі Вашингтона. Він різко розкритикував політику попередньої адміністрації та витрати на підтримку Києва. Також Трамп заявив, що нині США змінили підхід і більше не передають зброю безкоштовно.
Дональд Трамп загострив риторику щодо НАТО, натякаючи на можливий вихід США з Альянсу, та тисне на Європу з питання військової допомоги Україні. Він пов'язує постачання зброї Україні з підтримкою європейських союзників у геополітичних питаннях на Близькому Сході, викликаючи занепокоєння серед партнерів США.