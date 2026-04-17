Журналісти поцікавилися думкою президента США щодо російського удару по Україні, зокрема по Києву. Американський лідер виявився небагатослівним.
Дивіться також Чергове загострення: полковник запасу ЗСУ припустив, чи вдарить Росія по Україні "Орешником"
Якою була реакція Трампа на масований удар по Києву?
Репортер спитав Трампа: "Яка ваша реакція на нічну атаку Росії на Київ?". У відповідь політик коротко сказав: "Я вважаю, що це жахливо".
Реакція Трампа на удар по Києву: дивіться відео
Як пише ТСН, Трамп додав, що хотів би, аби ситуація в Україні була врегульована. Водночас президент США визнав, що наразі його адміністрація більше зосереджена на Ірані.
За словами політика, в Україні гине багато людей, але він сподівається, що сторони зможуть порозумітися.
Що відомо про масовану атаку Росії на Україну?
У ніч проти 16 квітня 2026 року російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку, використавши понад 700 дронів і ракет.
Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпро, Одеса, Харків та інші регіони.
У столиці внаслідок комбінованої атаки загинули 4 особи, серед яких 12-річна дитина. Ще щонайменше 60 людей отримали поранення, серед них працівники поліції, медики та іноземні громадяни. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджено 17 багатоповерхових та 10 приватних житлових будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, автозаправну станцію та торговельно-розважальний центр.
Вночі ворог двічі атакував Одесу – спочатку ударними безпілотниками, а згодом балістичними ракетами. Унаслідок атак загинули 8 осіб. Щонайменше 22 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому стані. Пошкоджено портову інфраструктуру, адміністративні будівлі, гуртожитки навчального закладу та житлові будинки. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано багатоповерховий будинок.
Увечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня окупанти здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Дніпро та область. У місті загинули 5 людей, ще понад два десятки отримали поранення, серед них діти.