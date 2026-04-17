Журналісти поцікавилися думкою президента США щодо російського удару по Україні, зокрема по Києву. Американський лідер виявився небагатослівним.

Дивіться також Чергове загострення: полковник запасу ЗСУ припустив, чи вдарить Росія по Україні "Орешником"

Якою була реакція Трампа на масований удар по Києву?

Репортер спитав Трампа: "Яка ваша реакція на нічну атаку Росії на Київ?". У відповідь політик коротко сказав: "Я вважаю, що це жахливо".

Реакція Трампа на удар по Києву: дивіться відео

Як пише ТСН, Трамп додав, що хотів би, аби ситуація в Україні була врегульована. Водночас президент США визнав, що наразі його адміністрація більше зосереджена на Ірані.

За словами політика, в Україні гине багато людей, але він сподівається, що сторони зможуть порозумітися.

Що відомо про масовану атаку Росії на Україну?