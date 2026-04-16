Про це пише моніторинговий телеграм-канал "AirGuard | Шахеди | Ракети | Моніторинг".
Куди спрямовувала свої цілі Росія під час атаки України?
Монітори зазначили, що основними цілями атаки стали: Київ, Черкаси, Харків, Біла Церква, Дніпро, прифронтові території та Одеса.
Застосовано більш як 350 "Шахедів", понад 13 балістичних ракет, та приблизно 2 крилаті ракети, – пишуть у телеграм-каналі.
Там також оприлюднили мапу, на які можна побачити рух БпЛА та ракет під час атаки.
Як рухалися ворожі цілі в Україні з 15 по 16 квітня / Фото з телеграм-каналу "AirGuard | Шахеди | Ракети | Моніторинг"
Як відпрацювала ППО по ворожих цілях за 2 дні?
Російська армія протягом доби з 15 по 16 квітня запустила 703 повітряні цілі по Україні. А саме 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К" та 659 БпЛА "Шахед" та інших типів.
З них ППО збила 667 цілей, а саме 8 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 636 БпЛА типу "Шахед".
Під ударами опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста.