Що відомо про масовану атаку по Україні та які історії розповідають очевидці російського терору, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія знову обстрілює енергетику – чи повернуться відключення світла 16 квітня

Що атакувала Росія?

Росія здійснила масовану комбіновану атаку проти України, застосувавши сотні безпілотників, десятки крилатих та балістичних ракет, загальна кількість яких, за даними Повітряних сил, становить орієнтовно 703 цілі.

Загалом сили ППО знешкодили або ліквідували 667 ворожих цілей, серед них – 31 ракета та 636 ударних безпілотників. Найбільше постраждали Київ, Одеса та Дніпро, там є жертви серед цивільного населення.

В Одесі, за даними місцевої влади, внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Водночас у Києві фіксують руйнування у щонайменше трьох районах міста.

У ще двох районах, Дніпровському та Шевченківському, зафіксували падіння уламків, без повідомлень про пошкодження. У Дніпрі, за словами міського голови, пошкоджено орієнтовно 30 будівель, вибито вікна.

Що розповідають очевидці про атаку?

Місцевий житель Дніпра Олег розповів кореспондентам Суспільного, що він та його сім'я почули вибухи вночі під час сну. За його словами, гучно було щонайменше двічі. Чоловік припускає, що атакували саме балістикою.

Все розбомбило, стелю, склопакети, стіни, балкони, двері міжкімнатні. Ми спали і був великий вибух, посипалось скло. Потім другий вибух. Доньку мою посікло. Ми побігли одразу у підвал, було дуже страшно,

– повідомив він журналістам.

Вказують, що квартира Олега розташована неподалік епіцентра вибуху, всередині все засипане склом, цеглою та штукатуркою. У квартирі також, згідно з оприлюдненою інформацією, вибиті міжкімнатні стіни.

Також про моторошні враження після обстрілу розповіла жителька Києва Тетяна. За її словами, вона дуже злякалася разом зі своєю собакою після серії вибухів. Водночас жінка досі не може знайти котів у зруйнованій оселі.

Імовірно, тваринки десь заховалися. У будівлі вибито вікна. За її словами, такі серйозні пошкодження сталися саме після третього влучання. Також постраждали близькі Тетяни, через поранення їх госпіталізували до лікарні.

У мене ще донька була в готелі з зятем. Їх забрала швидка. У неї порізи сильні, травма коліна. У нього нога і голова, повезли зашивати,

– розповіла жінка.

Мешканка Подільського району розповіла, що спершу чула роботу сил ППО, проте, на жаль, збити його не вдалося. За її словами, вона виглянула у вікно і побачила, що російський дрон летів просто у напрямку їхнього будинку.

Одразу після удару мешканці будинку почали ходити до сусідів, щоб дізнатися, чи потрібна допомога. Інший мешканець цього ж району розповів про серйозне пошкодження квартири, уся підлога вкрита склом.

"Крім стін нічого немає. Віконні рами пролетіли над дружиною. Ми дивом не постраждали. Ходили по склу в перші хвилини, то ноги трохи порізані. Тут було багато непритомних людей, було багато швидких", – каже Володимир.

Водночас жителька Одеси Тетяна розповіла, що відразу після гучних звуків зібрала документи та побігла до укриття. За її словами, відбулося відразу кілька влучань. У жінки також є серйозні пошкодження квартири.

Знов почалася тривога, знову прилетіло. У мене там попадало все, що можна… Люди кричали: "Дітей з-під завалів дістаньте!". Дитина померла, мама кричала, щоб вона була жива… Це страшно,

– пригадує Тетяна.

Любов з Одеси також розповідає, що після вибухів відразу побігла до найближчого укриття. За її словами, через російський обстріл втратила подругу, яка проживала на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

"Знайома загинула на третьому поверсі моя хороша. Я їй вчора пропонувала переночувати у мене, а вона каже: "Я піду додому, дуже хочу спати". Заснула – і навіки заснула", – пояснює жінка.

Що відомо про жертв внаслідок атаки?