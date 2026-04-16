Чи вимикатимуть світло для українців?

Без електроенергії залишилися споживачі на Київщині, Харківщині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Полтавщині та Сумщині. Деталі повідомили в Укренерго.

Згодом стало відомо про ранкову дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Півдня України, через що частково знеструмлено Миколаївську та Херсонську області.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови, і стартують одразу, щойно це стане можливим в інших регіонах.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,

– зазначили в Укренерго.

Однак застосування графіків відключень світла по Україні 16 квітня не заплановано. Щоправда, ситуація в енергосистемі може змінюватись, тож громадян закликали перенести на денний час використання потужних електроприладів (з 11:00 до 16:00).

Яка ситуація в енергосистемі зараз?

До слова, споживання електроенергії зростає. Станом на 09:30 його рівень був на 2,4% вищим, аніж у цей час попереднього дня.

Причина – хмарна погода в більшості регіонів, що знижує ефективність побутових сонячних електростанцій і збільшує навантаження на мережу.

Напередодні його пікові показники фіксували ввечері, тож потреба в ощадливому використанні електроенергії зберігається. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Стежити за актуальною ситуацією можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

