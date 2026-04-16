Чи вимикатимуть світло для українців?
Без електроенергії залишилися споживачі на Київщині, Харківщині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Полтавщині та Сумщині. Деталі повідомили в Укренерго.
Згодом стало відомо про ранкову дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Півдня України, через що частково знеструмлено Миколаївську та Херсонську області.
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови, і стартують одразу, щойно це стане можливим в інших регіонах.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,
– зазначили в Укренерго.
Однак застосування графіків відключень світла по Україні 16 квітня не заплановано. Щоправда, ситуація в енергосистемі може змінюватись, тож громадян закликали перенести на денний час використання потужних електроприладів (з 11:00 до 16:00).
Яка ситуація в енергосистемі зараз?
До слова, споживання електроенергії зростає. Станом на 09:30 його рівень був на 2,4% вищим, аніж у цей час попереднього дня.
Причина – хмарна погода в більшості регіонів, що знижує ефективність побутових сонячних електростанцій і збільшує навантаження на мережу.
Напередодні його пікові показники фіксували ввечері, тож потреба в ощадливому використанні електроенергії зберігається. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.
Зауважте! Стежити за актуальною ситуацією можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Що кажуть експерти з енергетики?
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко також розповів, що через хмарну погоду сонячні електростанції не видають усієї можливої потужності. Зокрема, це й стало однією з причин повернення планових відключень світла на початку квітня.
Ба більше, регулятор НКРЕКП знизив ціни на електроенергію, через що зупинилася значна кількість газової когенерації.