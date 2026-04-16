Херсон та Миколаїв – у темряві: міста повністю знеструмлено

Про це повідомляють Херсонська міська рада та очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Що відомо про знеструмлення у містах?

Херсон 16 квітня опинився без електропостачання. Фахівці вже працюють над з’ясуванням причин знеструмлення та відновленням подачі електроенергії. Містян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Водночас раніше в місті фіксувалися російські обстріли. Близько 5:00 окупанти атакували Корабельний район – під удар потрапили зупинка громадського транспорту та приватні будинки, пошкоджено вікна, фасади та автомобілі. Інформації про постраждалих на той момент не надходило.

Також близько 9:00 ворог атакував Дніпровський район дроном – постраждали двоє людей. 73-річний чоловік і 71-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та численні уламкові поранення, їхній стан оцінюється як тяжкий. Наразі медики борються за життя постраждалих.

Чи пов’язане відключення електроенергії з обстрілами наразі офіційно не повідомляється. Причини знеструмлення уточнюються.

У Миколаєві ситуація подібна. Унаслідок ранкової російської атаки на енергетичну інфраструктуру області виникли масштабні перебої з електропостачанням. Наразі без світла залишилося місто Миколаїв, а також населені пункти Миколаївського та Баштанського районів.

Енергетичні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням подачі електроенергії. Точні терміни повернення світла поки що не повідомляються. Ситуація в регіоні залишається контрольованою.

