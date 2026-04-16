Херсон та Миколаїв – у темряві: міста повністю знеструмлено

Про це повідомляють Херсонська міська рада та очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Що відомо про знеструмлення у містах?
Херсон 16 квітня опинився без електропостачання. Фахівці вже працюють над з’ясуванням причин знеструмлення та відновленням подачі електроенергії. Містян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Водночас раніше в місті фіксувалися російські обстріли. Близько 5:00 окупанти атакували Корабельний район – під удар потрапили зупинка громадського транспорту та приватні будинки, пошкоджено вікна, фасади та автомобілі. Інформації про постраждалих на той момент не надходило.
Також близько 9:00 ворог атакував Дніпровський район дроном – постраждали двоє людей. 73-річний чоловік і 71-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та численні уламкові поранення, їхній стан оцінюється як тяжкий. Наразі медики борються за життя постраждалих.
Чи пов’язане відключення електроенергії з обстрілами наразі офіційно не повідомляється. Причини знеструмлення уточнюються.
У Миколаєві ситуація подібна. Унаслідок ранкової російської атаки на енергетичну інфраструктуру області виникли масштабні перебої з електропостачанням. Наразі без світла залишилося місто Миколаїв, а також населені пункти Миколаївського та Баштанського районів.
Енергетичні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням подачі електроенергії. Точні терміни повернення світла поки що не повідомляються. Ситуація в регіоні залишається контрольованою.
Що відомо про атаку ворога 16 квітня?
Ворог масовано атакував Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Міста пережили кілька хвиль ударів по критичній, портовій та житловій інфраструктурі, є загиблі та постраждалі. Загалом за добу 15 – 16 квітня Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак. 667 повітряних цілей із 703 збили, зокрема 31 ракету та 636 БпЛА. Частина цілей влучила по 26 локаціях, ще на 25 зафіксовано падіння уламків.
В Одесі зафіксовано кілька хвиль змішаних ракетно-дронових атак. Загинули 9 людей, щонайменше 12 отримали поранення, пошкоджено портові об’єкти, критичну інфраструктуру та житлові будинки, зокрема щонайменше три багатоповерхівки, гуртожиток і прилеглі споруди. В окремих локаціях виникли пожежі.
У Харкові внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, попередньо без постраждалих. У Немишлянському районі удар пошкодив проїзну частину, вибив вікна у п’яти приватних будинках та пошкодив газову мережу, двоє людей звернулися по медичну допомогу. На місцях працювали екстрені служби.