24 Канал зібрав фото та відео із наслідками ворожої атаки по різних містах України. Як завжди, окупанти гатили по мирних українцях, порушуючи всі норми ведення війни та міжнародні конвенції.

Які наслідки російської атаки 16 квітня фіксують у різних містах України?

Київ

У поліції Києва розповіли, що вночі 16 квітня ворог прицільно бив по правому берегу столиці – найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, офісний центр, будівлю готелю, автосалон та автозаправну станцію.

Відомо про щонайменше 4 загиблих – 12-річного хлопчика, двоє чоловіків та жінку. Кількість постраждалих збільшилася до 54 людей, серед них – троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

На Почайні у Києві внаслідок ворожої атаки сталася масштабна пожежа.

Одеса

Вночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Кількість загиблих зросла до щонайменше 8 осіб, ще – 16 постраждалих.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

Комунальні служби з ночі працюють на місцях для ліквідації наслідків. Розгорнуто оперативний штаб.

Дніпро

Внаслідок вечірньої та нічної атак по Дніпру поранені 30 людей. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки.

Також понівечено гаражний кооператив, є й пошкодження корпусу одного з університетів міста. У щільну міську забудову у середмісті Дніпра влучило дві ракети.

На жаль, у місті також загинуло 2 людини. Також зафіксовано прильоти й в інших районах області.

Харків

За даними Харківської обласної прокуратури, вночі 16 квітня російські військові атакували Харків безпілотниками, попередньо типу "Герань-2".

У Немишлянському районі зафіксовано влучання БпЛА у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. 66-річний чоловік зазнав поранення руки.

Ще один удар зафіксовано близько 00:30 в Індустріальному районі міста. Внаслідок атаки безпілотника загорівся легковий автомобіль.

