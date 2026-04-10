У ДТЕК, зокрема, пояснили, що ситуація в енергосистемі продовжує бути напруженою, хоч опалювальний сезон уже завершився. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому Україні знову бракує електроенергії та як запобігти подальшим відключенням світла.

Читайте також Україна пережила надскладну зиму: скільки ресурсів пішло на опалювальний сезон

Чому в Україні знову відключають світло?

Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що в Україні нині не працюють повноцінно 2 основні джерела електроенергії – імпорт з Європи та газова генерація. Річ у тім, що ті максимальні ціни, які регулятор НКРЕКП встановив на електроенергію для промисловості та бізнесу, не дають можливості працювати беззбитково.

За його словами, проблема полягає не в нестачі ресурсів, а в неправильному регулюванні цін. Газова генерація є, проте не працює через занадто низькі регульовані ціни.

Це рукотворна проблема, якої могло б не бути. Регулярні відключення – це небажання ухвалювати конкретні рішення на ринку електроенергії,

– заявив Кудрицький.

Ексочільник Укренерго пояснив, що з 1 квітня регулятор занизив ціни на електроенергію для промисловості та бізнесу. Вони б хотіли, наприклад, купувати європейську електроенергію або з газових електростанцій, яка коштує 7,50 гривень за кВт-год. Натомість змушені через відключення переходити на дизель-генератори й отримувати електрику по 20 гривень за кВт-год.

За його словами, в енергосистемі штучно створений дефіцит, унаслідок чого всі у програші: і виробники електроенергії, і споживачі.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко зі свого боку зазначив, що однією з причин нинішніх відключень світла є хмарна погода й сонячні електростанції не видають тієї потужності, яка була.

Він також звернув увагу на рішення регулятора НКРЕКП, який знизив ціни на електроенергію, через що зупинилася значна кількість газової когенерації. Крім того, був різко обмежений імпорт електроенергії.

Здебільшого через це регуляторне рішення ми перейшли до графіків відключень, яких не було. Тому мені здається, що таке рішення НКРЕКП – це основна причина того, чому ми зараз повернулись до графіків відключень,

– сказав Омельченко.

Водночас експерт з енергетики додав, що не знає, чому було ухвалено таке рішення.

Як захистити енергетику від нових атак?

Володимир Кудрицький заявив, що єдиний спосіб захистити енергосистему від ударів балістичними ракетами – побудувати мережу малих електростанцій.

За його словами, певні елементи енергооб'єктів, зокрема трансформатори, можна захистити за допомогою бетонних споруд, які витримують десятки прямих влучань "Шахедів". Але такий спосіб не підходить для захисту великих електростанцій.

Великі електростанції мають площу в десятки та сотні гектарів. Їх просто нереально чимось накрити. Тому основна відповідь полягає не тільки в інженерному захисті енергооб'єктів, а насамперед у роззосередженні виробництва електроенергії. Це робота бізнесу та приватних інвесторів,

– сказав Кудрицький.

Тобто, наголосив він, замість тієї ж Трипільської ТЕС краще мати 100 невеликих електростанцій. Адже ніяка ППО не може дати гарантій, що з десятків балістичних ракет, які будуть запущені по українських електростанціях, жодна не долетить.

Володимир Омельченко своєю чергою зауважив, що великі теплові електростанції на 80% зруйновані. Їх зараз потихеньку відновлюють, але такі великі об'єкти все одно дуже важко захистити, особливо в умовах дефіциту Patriot та ракет для них. Те саме стосується і великих теплоелектроцентралей.

Тому для того, щоб енергосистема була більш стійкою – потрібно дійсно зробити розподільну генерацію, яку набагато важче уражати, тому що її є більше за кількістю. Її легше захистити,

– наголосив експерт з енергетики.

За його словами, уряд як може це робить. Наразі розробляються певні правила спрощення та якісь економічні стимули для впровадження когенераційних установок

Він зазначив, що до кінця року заплановано ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої генерації. Малоймовірно, що його виконають. Але якщо він буде реалізований навіть на 60 – 70%, то це буде велика допомога нашій енергосистемі.

Те саме стосується і модульних котелень. На думку експерта, їх потрібно розбудовувати не тільки на природному газі, а й на біогазі. Тому що Україна є аграрною країною й варто використовувати наш біоенергетичний потенціал. До того ж наш біогаз не залежить від світових цін на газ.

Як українцям підготуватися до наступної зими?

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев наголосив, що люди самі можуть певним чином підготуватися, щоб не бути залежними від рішень держави.

Водночас для більшості мешканців багатоквартирних будинків ці можливості обмежені. Деякі високопосадовці не розуміють, що не всі можуть дозволити собі не залежати від зовнішніх джерел енергопостачання.

Тому є поради і від енергетичних компаній, і від Укренерго. Якщо у багатоквартирному будинку ОСББ хоче зменшити свою залежність від зовнішніх джерел, то міжсезоння – це найкращий період для того, щоб це зробити,

– зазначив Рябцев.

За його словами, варто купити більш енергоефективну техніку, автономні джерела живлення й утеплити своє помешкання.

Адже, резюмував він, наступні опалювальні сезони не будуть кращими за попередні. Під час війни завжди з'являтимуться проблеми. Тому варто знати, що робити окремому домогосподарству, будинку чи територіальній громаді.

До речі! Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса попередив, що Росія невдовзі може частково змінити пріоритети щодо цілей для атак. Під ударом можуть опинитися, зокрема, об'єкти енергетичного комплексу, розподіленої генерації, водозабезпечення, транспортної інфраструктури.

Яка ситуація в енергосистемі України?