Відповідну інформацію повідомив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю для РБК-Україна.

Що може стати цілями атак?

На запитання стосовно посилення обстрілів української енергетики та можливого розширення цілей для російських ударів, Павло Паліса не заперечив того, що противник може частково змінити свої поточні пріоритети.

Це не виключено, і ми вже спостерігаємо цю тенденцію – що в них зміщуються пріоритети щодо об'єктів ураження. З великою ймовірністю противник переключиться на інші об'єкти, – сказав він журналістам.

На думку бригадного генерала, наступними цілями можуть стати, зокрема, об'єкти енергетичного комплексу, розподіленої генерації, водозабезпечення, транспортної інфраструктури. Він наголосив, що така загроза реальна.

Можливо, він (ворог – 24 Канал) зробить якусь перерву, перш ніж розпочнеться більш спекотний період – коли знову збільшиться навантаження на енергосистему і споживання – і знову буде завдавати уражень по об'єктах енергетики,

– розповів він.

Що відомо про останні атаки росіян?