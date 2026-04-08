Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки "Шахедів" на Одещині?

Олег Кіпер зазначив, що цього разу під ударом опинився південь Одещини.

Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна та портова інфраструктура, також було частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.

Як повідомили в ДСНС, усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.

За даними Одеської ОВА, інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

Наслідки нічної атаки БпЛА на Одещині / Фото: ДСНС, Олег Кіпер

