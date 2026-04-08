Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Какие последствия атаки "Шахедов" в Одесской области?

Олег Кипер отметил, что на этот раз под ударом оказался юг Одесской области.

В результате вражеской атаки пострадала гражданская и портовая инфраструктура, также было частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

Как сообщили в ГСЧС, все очаги возгорания спасатели оперативно ликвидировали.

По данным Одесской ОГА, информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Последствия ночной атаки БпЛА в Одесской области / Фото: ГСЧС, Олег Кипер

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

