Если в вашей области прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

23:24, 7 апреля

БПЛА в направлении г. Одесса с Черного моря.

23:22, 7 апреля

БПЛА в направлении г.Кривой Рог с юга.

23:17, 7 апреля

БПЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.

23:10, 7 апреля

На Сумщине есть погибший из-за российской атаки

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате российской атаки по Роменской общине погиб 42-летний мужчина.

Искренние соболезнования близким погибшего. Также пострадали его родные – им оказывают необходимую помощь,
– написал Григоров.

По словам чиновника, враг попал в жилой дом, предварительно – с БпЛА. Все последствия вражеской атаки по громаде уточняются.

22:52, 7 апреля

БПЛА на севере Полтавской области, курс Миргород.