Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Для атаки ворог застосував 176 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Близько 120 із цих дронів становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.