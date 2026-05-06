Відповідне звернення Гуляєв опублікував в середу, 6 травня.

Як Василь Гуляєв коментує своє рішення?

Василь Гуляєв пояснив, що рішення долучитися до ЗСУ стало усвідомленим кроком: він не залишає посаду та ні від кого не переховується.

Посада, поки я буду служити в Збройних Силах України, залишається за мною. В будь-який час, коли в мене закінчиться контракт або я повернусь, я повернусь в наше місто працювати,

– зазначив міський голова.

Гуляєв також відкинув чутки про те, що він нібито намагається уникнути відповідальності, та заявив, що залишається відкритим до критики.

Ми всі пам'ятаємо, як почалася ця повномасштабна війна. Ніхто не знав, як і що робити. І ми працювали, робили, що ми могли. Ви пам'ятаєте, як я особисто оголошував повітряні тривоги? Я думаю, що це десь 2 – 3 місяці, а може і більше було в будь-який час. Я тоді розумів, що це потрібно людям, і люди повинні бачити, що міський голова є на місці,

– сказав він у зверненні.

Окремо міський голова Чорноморська подякував мешканцям громади, військовим, а також обласній і районним адміністраціям за підтримку.

Довідка. Василь Гуляєв народився 3 вересня 1963 року в селищі міського типу Олександрівка Одеської області. Він є українським політиком, у період з 2014 по 2019 рік був народним депутатом України VIII скликання. З 2020 року обіймає посаду міського голови Чорноморська.

Звернення Василя Гуляєва до містян: дивіться відео

Як українці після 60 років можуть укласти контракт?

Чоловіки віком 60+ можуть добровільно долучитися до лав Збройних Сил – законодавство дозволяє громадянам вступати на службу за контрактом, якщо вони пройшли необхідну перевірку та визнані придатними за станом здоров'я.

Варто зазначити, що добровольці віком 60+ можуть обрати службу в будь-якому роді військ: тобто як на бойових, так і на тилових чи адміністративних посадах. Натомість ключовою вимогою є письмова згода командира військової частини.

Щоб укласти контракт, необхідно пройти кілька послідовних етапів:

отримати письмове погодження від командира військової частини, де планується проходження служби (для офіцерів додатково потрібне погодження Генерального штабу ЗСУ);

подати відповідну заяву разом із цим погодженням до ТЦК за місцем проживання або перебування, або надіслати документи поштою;

пройти військово-лікарську комісію, яка визначає придатність до військової служби;

після отримання висновку ВЛК прибути до обраної військової частини та підписати контракт.

За законом, гарантований термін служби на зазначеній у контракті посаді становить шість місяців.