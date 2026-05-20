Займання вдалося оперативно ліквідувати. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки на Одесу?

Вночі, 20 травня, російські ударні безпілотники атакували Одесу, завдавши пошкоджень житловому сектору та об'єктам інфраструктури міста. В одному з районів повністю зруйновано одноповерховий житловий будинок – пожежу на місці оперативно ліквідували.

Дрони масовано атакували Одесу / Фото Одеська МВА, Одеська ОВА

Також зафіксовано влучання безпілотника у верхні поверхи недобудованої багатоповерхівки, орієнтовно на рівні 18-го поверху. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, зокрема склад із посудом, а також об'єкт критичної інфраструктури. Окремо уламки впали на територію міського парку, де також виникло займання.

На щастя, постраждалих немає. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та інші профільні підрозділи, які ліквідовують наслідки ударів і розчищають території від уламків. В місті розгорнуто оперативний штаб, де мешканцям надають допомогу та приймають заяви на відновлення пошкодженого житла.

В Одесі пошкоджені житлові будинки / Фото Одеська ОВА, ДСНС

До слова. Росія активно заявляє про наближення війни до закінчення. Проте, заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначив для 24 Каналу, що Путін має протилежні наміри і націлена на внутрішню аудиторію. Проте, Росія продовжує завдавати масованих ударів по Україні і не демонструє бажання до миру.

Які регіони потрапили під удар росіян?

Вночі 20 травня російські війська атакували одразу кілька регіонів України, застосовуючи безпілотники та ракетне озброєння. Ударів зазнали Сумська, Дніпропетровська та Запорізька області, є руйнування житла, інфраструктури та постраждалі серед цивільних.

На Сумщині, зокрема в Конотопі, ворожий дрон зруйнував частину багатоповерхового будинку. Також пошкоджень зазнали лікарня та музей, а загалом відомо щонайменше про шістьох постраждалих.

У Дніпрі ворог здійснив комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, п'ятеро з них були госпіталізовані, троє перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих — жінка та чоловіки різного віку, частина поранених отримує амбулаторне лікування.

Під ранок атака продовжилася у Запорізькій області. У Вільнянську внаслідок удару зруйновано приватний будинок, виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено автомобілі та сусідні оселі. Поранення отримали четверо людей, серед них двоє дітей віком 2 і 12 років.