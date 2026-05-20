Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки на Одессу?

Ночью, 20 мая, российские ударные беспилотники атаковали Одессу, нанеся повреждения жилому сектору и объектам инфраструктуры города. В одном из районов полностью разрушен одноэтажный жилой дом – пожар на месте оперативно ликвидировали.

Дроны массированно атаковали Одессу / Фото Одесская МВА, Одесская ОВА

Также зафиксировано попадание беспилотника в верхние этажи недостроенной многоэтажки, ориентировочно на уровне 18-го этажа. В результате атаки повреждены складские помещения, в частности склад с посудой, а также объект критической инфраструктуры. Отдельно обломки упали на территорию городского парка, где также возникло возгорание.

К счастью, пострадавших нет. На местах работают спасатели, коммунальные службы и другие профильные подразделения, которые ликвидируют последствия ударов и расчищают территории от обломков. В городе развернут оперативный штаб, где жителям оказывают помощь и принимают заявления на восстановление поврежденного жилья.

В Одессе повреждены жилые дома / Фото Одесская ОГА, ГСЧС

К слову. Россия активно заявляет о приближении войны к окончанию. Однако, заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса отметил для 24 Канала, что Путин имеет противоположные намерения и нацелена на внутреннюю аудиторию. Однако, Россия продолжает наносить массированных ударов по Украине и не демонстрирует желания к миру.

Какие регионы попали под удар россиян?

Ночью 20 мая российские войска атаковали сразу несколько регионов Украины, применяя беспилотники и ракетное вооружение. Ударам подверглись Сумская, Днепропетровская и Запорожская области, есть разрушения жилья, инфраструктуры и пострадавшие среди гражданских.

На Сумщине, в частности в Конотопе, вражеский дрон разрушил часть многоэтажного дома. Также повреждения получили больница и музей, а в целом известно как минимум о шести пострадавших.

В Днепре враг совершил комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека, еще шестеро получили ранения, пятеро из них были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - женщина и мужчины разного возраста, часть раненых получает амбулаторное лечение.

Под утро атака продолжилась в Запорожской области. В Вольнянске в результате удара разрушен частный дом, возник пожар, взрывной волной повреждены автомобили и соседние дома. Ранения получили четыре человека, среди них двое детей в возрасте 2 и 12 лет.