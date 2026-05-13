Предварительно известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает глава Одесская ОГА Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки?

Российская армия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки обломки вражеского БпЛА упали на крышу девятиэтажного жилого дома, из-за чего возник пожар и загорелись припаркованные рядом автомобили.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь, а информация об их состоянии и возможных других пострадавших уточняется. О последствиях удара сообщили местные власти.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. После падения обломков во дворе многоэтажки вспыхнули автомобили. Также проверяется информация о возможных повреждениях самого жилого дома и прилегающей территории.

Жителей Одессы призвали не покидать укрытий до официального отбоя воздушной тревоги. Власти отметили, что угроза новых ударов беспилотниками сохраняется. Информация о повреждениях и пострадавших может обновляться.

Что известно об атаке по Одессе?

Российские войска ночью 13 мая массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основной целью врага стала промышленная инфраструктура региона, по которой оккупанты нанесли удары в несколько волн. Из-за атаки в области раздавались взрывы, а воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате вражеских ударов повреждены складские и хозяйственные помещения. На местах попаданий возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Параллельно с ударами по области Одесса также находилась под угрозой атак беспилотников. В городе фиксировали падение обломков БпЛА на жилые дома и возгорание автомобилей во дворах многоэтажек. Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Одесской области. Силы противовоздушной обороны работали по целям в небе над регионом.

После завершения так называемого "перемирия", которое Россия декларировала на период с 9 по 11 мая, оккупанты снова вернулись к массированным атакам по украинским городам и инфраструктуре.

Одесская область остается одной из постоянных целей российских ударов из-за важных портовых и промышленных объектов региона. Местные власти в очередной раз призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы атак беспилотников. Опасность новых ударов по южным регионам Украины остается высокой.