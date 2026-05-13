Попередньо відомо про одного постраждалого. Про це повідомляє очільник Одеська ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

Російська армія вкотре атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки уламки ворожого БпЛА впали на дах дев’ятиповерхового житлового будинку, через що виникла пожежа та загорілися припарковані поруч автомобілі.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Їм надають необхідну допомогу, а інформація щодо їхнього стану та можливих інших потерпілих уточнюється. Про наслідки удару повідомила місцева влада.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Після падіння уламків у дворі багатоповерхівки спалахнули автомобілі. Також перевіряється інформація щодо можливих пошкоджень самого житлового будинку та прилеглої території.

Мешканців Одеси закликали не залишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги. Влада наголосила, що загроза нових ударів безпілотниками зберігається. Інформація про пошкодження та постраждалих може оновлюватися.

Що відомо про атаку по Одесі?

Російські війська вночі 13 травня масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Основною ціллю ворога стала промислова інфраструктура регіону, по якій окупанти завдали ударів у кілька хвиль. Через атаку в області лунали вибухи, а повітряна тривога тривала майже всю ніч.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожих ударів пошкоджено складські та господарчі приміщення. На місцях влучань виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Паралельно з ударами по області Одеса також перебувала під загрозою атак безпілотників. У місті фіксували падіння уламків БпЛА на житлові будинки та займання автомобілів у дворах багатоповерхівок. Повітряні сили ЗСУ протягом ночі неодноразово попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Одещини. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях у небі над регіоном.

Після завершення так званого "перемир’я", яке Росія декларувала на період з 9 по 11 травня, окупанти знову повернулися до масованих атак по українських містах та інфраструктурі.

Одещина залишається однією з постійних цілей російських ударів через важливі портові та промислові об’єкти регіону. Місцева влада вкотре закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози атак безпілотників. Небезпека нових ударів по південних регіонах України залишається високою.