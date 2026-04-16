Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
Які наслідки обстрілу по портах Великої Одеси?
В Адміністрації морських портів України розповіли, що внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків,
– йдеться в повідомленні адміністрації.
Наслідки ударів по портах Великої Одеси / Фото АМПУ
Там також наголосили, що, попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики.
Які ще наслідки ударів ворога по Одесі за добу?
В Одесі вночі 16 квітня кілька разів гриміла серія вибухів. Унаслідок атаки загинули 9 людей, ще 23 зазнали поранень.
У місті також зафіксовані значні руйнування об’єктів портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади, також зазнали ушкоджень 3 гуртожитки та прилеглі будівлі. Крім того, пошкоджено житловий будинок у Хаджибейському районі.
15 квітня російські війська завдали удару по Одесі, влучивши безпілотником у житлову багатоповерхівку. На місці виникла пожежа, постраждало 6 людей, одна з яких загинула.