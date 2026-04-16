Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Які наслідки обстрілу по портах Великої Одеси?

В Адміністрації морських портів України розповіли, що внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків,

– йдеться в повідомленні адміністрації.



Наслідки ударів по портах Великої Одеси / Фото АМПУ

Там також наголосили, що, попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики.

Які ще наслідки ударів ворога по Одесі за добу?