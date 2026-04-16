Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.
Какие последствия обстрела по портам Большой Одессы?
В Администрации морских портов Украины рассказали, что в результате атак возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры портовых операторов.
По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают пожарно-спасательные подразделения и все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий,
– говорится в сообщении администрации.
Последствия ударов по портам Большой Одессы / Фото АМПУ
Там также отметили, что, несмотря на системные атаки, порты продолжают стабильную работу с учетом ограничений безопасности, обеспечивая непрерывность логистики.
Какие еще последствия ударов врага по Одессе за сутки?
В Одессе ночью 16 апреля несколько раз гремела серия взрывов. В результате атаки погибли 9 человек, еще 23 получили ранения.
В городе также зафиксированы значительные разрушения объектов портовой, критической и жилой инфраструктуры. В частности, в по меньшей мере трех многоэтажках разрушены фасады, также получили повреждения 3 общежития и прилегающие здания. Кроме того, поврежден жилой дом в Хаджибейском районе.
15 апреля российские войска нанесли удар по Одессе, попав беспилотником в жилую многоэтажку. На месте возник пожар, пострадало 6 человек, один из которых погиб.