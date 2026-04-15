Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо про атаку на Одесу?

О 18:55 Лисак повідомив про наслідки атаки на місто. За його словами, ворожі цілі влучили у житловий дев'ятиповерховий будинок. О 18:24 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотника з північного заходу у напрямку Одеси.

Пізніше очільник Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару безпілотника у житловому будинку пошкоджено квартири на 5, 6 та 7 поверхах. Спалахнула пожежа.

На місці події вже працюють рятувальники та екстрені служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– додав очільник МВА.