Про це пише Суспільне.

Дивіться також Над Україною – "Шахеди", росіяни підняли "Тушки", є пускові маневри: що відомо про тривогу

Що відомо про вибух у Черкасах?

Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 16:54. О 17:15 Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА на Черкаси з півдня.

О 18:28 начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку для Черкаського району.

Черкаський район. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– написав Табурець.

О 19:05 посадовець попередив про ворожий БпЛА, який рухається у напрямку Черкас.