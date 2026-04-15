Про це повідомили у Київській ОВА.

Чому на Київщині лунали вибухи?

Росія запускає по Україні різні повітряні цілі увечері 15 квітня. Зокрема, безпілотники долетіли до Київської області. На тлі загрози ударів у більшості районів оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в регіоні.

БпЛА з Черкащини на Київщину, вектор – Біла Церква,

– написали військові.

Близько 19:21 на Київщині місцеві могли чути звуки вибухів. За даними ОВА, це робота ППО по ворожих цілях. Влада закликала перебувати в укриттях до відбою загрози та не фіксувати чи викладати в мережу роботу ЗСУ.