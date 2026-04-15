Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибухи на Вінниччині?
Повітряна тривога у різних районах Вінницької області лунала з 17:57. Її оголосили через загрозу ударів російських безпілотників.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів в регіоні.
Вінниччина: БпЛА на Гайсин/Ладижин з південного сходу,
– попередили військові.
Вже о 18:38 місцеві почули звук вибуху в області. Ще один пролунав за 10 хвилин, додали журналісти.
Наразі немає подробиць від місцевої влади щодо наслідків атаки.
